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351 شابًّا بمكة يشاركون بـ9846 ساعة تطوعية لخدمة المعتمرين بالحرم

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ضمن مشروع "تعظيم البلد الحرام" بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين

351 شابًّا بمكة يشاركون بـ9846 ساعة تطوعية لخدمة المعتمرين بالحرم

يقدم 351 متطوعًا من شباب مكة، ضمن وحدة التطوع بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدماتهم التطوعية للمعتمرين بالمسجد الحرام، بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإشراف مديرها العام الشيخ خالد بن فهد الشلوي.

وتفصيلًا، أوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي، أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" هو أحد برامج وحدة التطوع بالمشروع، الذي يهدف إلى بناء شباب مكة قِيَميًّا ومهاريًّا ليتبنوا مشاريع تطوعية مختارة، يحققون بها النموذج في خدمة الإنسان في أقدس مكان؛ محققين بذلك رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، ومساهمين بخدماتهم ومبادراتهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة "بناء الإنسان، وتنمية المكان".

وقال "الغامدي": إن الشباب والفتيات المشاركين حققوا حتى اليوم السابع من رمضان، أكثر من 9846 ساعة تطوعية، عبر حزمة من الخدمات التي تهدف إلى التعاون مع رئاسة شؤون الحرمين في تنظيم مسارات الطواف، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على انسيابية الحركة في الممرات.

وبين "الغامدي" أن الأنشطة تشمل: التوصيل بعربات الجولف وتنظيم المصلين، وتنظيم مسارات الطائفين، وتنظيم الممرات، وتنظيم المسعى، وتنظيم مصلى الجنائز، وتنظيم المصليات النسائية، والإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتنظيم مواقف كدي بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

351 شابًّا بمكة يشاركون بـ9846 ساعة تطوعية لخدمة المعتمرين بالحرم

351 شابًّا بمكة يشاركون بـ9846 ساعة تطوعية لخدمة المعتمرين بالحرم

351 شابًّا بمكة يشاركون بـ9846 ساعة تطوعية لخدمة المعتمرين بالحرم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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