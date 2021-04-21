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الغذاء والدواء تنصح: لا تَدَعوا زيت القلي يصل لنقطة التدخين

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الغذاء والدواء تنصح: لا تَدَعوا زيت القلي يصل لنقطة التدخين الغذاء والدواء تنصح: لا تَدَعوا زيت القلي يصل لنقطة التدخين
يؤثر سلبًا على نكهة الغذاء المقلي بالإضافة إلى تعرضه لخطر الاشتعال

الغذاء والدواء تنصح: لا تَدَعوا زيت القلي يصل لنقطة التدخين

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة مراقبة الزيت أثناء تسخينه حتى لا يصل لنقطة التدخين التي تؤثر على نكهة الطعام، وتعرضه لخطر الاشتعال.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها على تويتر: عند تحضير الأطعمة المقلية سخن الزيت تدريجيًّا وتجنّب وصول الزيت إلى نقطة التدخين، كما ينصح بعدم تكرار استخدام زيت القلي أكثر من مرتين.

وأضافت: درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت يؤثر سلبًا على نكهة الغذاء المقلي، بالإضافة إلى تعرضه لخطر الاشتعال.هيئة الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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