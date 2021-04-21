الطائف.. إغلاق 26 منشأة مخالفة خلال 6900 جولة رقابية

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نفذتها الأمانة خلال الثلث الأول من رمضان حرصًا على سلامة الغذاء

نفذت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية 6900 جولة رقابية على المنشآت والمرافق الغذائية ومحلات بيع المأكولات والعصائر الرمضانية والمستودعات الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان، وذلك حرصاً على سلامة الغذاء المقدم للمستهلك.

وأوضحت الأمانة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية وأنظمة المخالفات على 1450 مرفقاً تجارياً خالفت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وتم إدراجها ضمن برامج للزيارة الدورية لحين التأكد من التزامها بتصحيح المخالفات؛ حيث تم إغلاق 26 منشأة مخالفة.

وأزالت الفرق الرقابية أكثر من 60 بسطة عشوائية ومخالفة تعرض مأكولات وعصائر مجهولة المصدر لا تحمل تواريخ إنتاج أو انتهاء ومعرضة للتلوث التلف في بيئة غير صحية، كما ضبطت معامل مخالفة تعمل بدون ترخيص نظامي داخل شقق سكنية ومستودعات غير مؤهلة تقوم بتجهيز وإعداد المأكولات الرمضاني في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والأنظمة تم إغلاقها وإحالة العاملين بها للجهات المختصة.

وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت الأسواق والمجمعات التجارية لمراقبة التزامها بتوفير وسائل الوقاية اللازمة وتطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة حرارة الزوار وتفعيل تطبيق توكلنا، مع عدم الازدحام على بوابات الدخول والخروج، وحذرت الأمانة الأسواق والمراكز التجارية بأن الإغلاق سيكون الإجراء المتخذ حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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