التعادل يسيطر على الجولة الأولى من كأس الأبطال.. في نسختها السعودية

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تعادل فريقا الفتح والاتفاق سلبيًّا في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في نسختها السعودية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما تعادل فريقا القادسية والنصر في ذات الجولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. سجل للنصر باسل السيالي وللقادسية نواف العزيزي.

وشهدت الجولة الأولى متابعة هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، وحضور موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، بالإضافة لحضور المدربين الوطنيين سعد الشهري وخالد العطوي، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة.

وستخضع الفِرَق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تُستأنف المباريات يوم السبت القادم بلقاء الفتح وصقور المستقبل "الأخضر" تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل "الأبيض.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل.