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وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثرا بفيروس كورونا

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وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثرا بفيروس كورونا وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثرا بفيروس كورونا

جي بي سي نيوز :- أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية بوفاة الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو، متأثرا بفيروس كورونا.

ونعى سياسيون وكتاب سوريون، اليوم الاثنين، الراحل ميشيل كيلو، الذي كان قد أصيب منذ أسبوعين بفيروس كورونا.

واستدعى في الأيام الماضية نقله إلى إحدى مشافي العاصمة باريس، حيث يقيم هناك منذ سنوات.

ويعتبر ميشيل كيلو من أبرز السياسيين والمعارضين السوريين.

وهو من مواليد مدينة اللاذقية عام 1940.

وكان كيلو عضوا بارزا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قبل أن يغادره عام 2016.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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