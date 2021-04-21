مليون دولار من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المعنية بسوريا

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سلّمها "المعلمي" خلال اجتماع افتراضي مع كريستين مارك أوهيل

سلّم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك أوهيل.‏

وشهد الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.‏

وأكد السفير ‏"المعلمي" أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏

من جانبها، أعربت "أوهيل" عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعيةً المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏

وقد حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏