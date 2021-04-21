أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مليون دولار من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المعنية بسوريا

Print
مليون دولار من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المعنية بسوريا مليون دولار من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المعنية بسوريا
سلّمها "المعلمي" خلال اجتماع افتراضي مع كريستين مارك أوهيل

مليون دولار من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المعنية بسوريا

سلّم المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك أوهيل.‏

وشهد الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.‏

وأكد السفير ‏"المعلمي" أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏

من جانبها، أعربت "أوهيل" عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعيةً المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏

وقد حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية