"صحة الشرقية" تباشر 2521 مسكن عمالة وافدة منذ بداية جائحة كورونا

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للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس

‬باشرت "صحة الشرقية" بالتعاون مع جهات مختصة ذات علاقة متابعة وتقييم 2521 مقر سكن للعمالة الوافدة منذ بداية الجائحة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية المواجهة فيروس كورونا الجديد

وأوضحت "صحة الشرقية" أن عمل تقييم المساكن هو ضمن مهام لجنة شكّلتها إمارة المنطقة الشرقية، تضم 19 معیاراً في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية.

وبيّنت أهمية وجود نظام أو جهاز تطهير للعمال عند الدخول والخروج من السكن، ووجود نقطة فحص لجميع العاملين داخل مسكنهم عند الدخول والخروج، وتوفر مطهّر اليدين، على أن يكون موزعة في جميع الغرف ودورات المياه وجميع أرجاء المسكن، مع توفر الصابون، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات.

وأشارت "صحة الشرقية" إلى أنه ومن ضمن المعايير التي تهتم بها اللجنة أيضاً، منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الجسدي إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسبة لعدد العمال، بحيث تتوفر دورة مياه لكل خمسة موظفين على الأكثر.

كما أن أعضاء اللجنة يركزون على أهمية وجود الملصقات والمنشورات التوعوية في جميع الممرات والمداخل والصالات الرسمية، والتعاقد مع شركة خاصة لتنظيف المسكن.