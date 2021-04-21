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إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال التجربة للعمالة المنزلية

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إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال التجربة للعمالة المنزلية إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال التجربة للعمالة المنزلية
عبر منصة "‎أبشر" الإلكترونية طوال فترة الـ 90 يومًا المقررة

إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال التجربة للعمالة المنزلية

أتاحت المديرية العامة للجوازات لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة "90 يوماً" للعمالة المنزلية عبر منصة "‎أبشر" الإلكترونية.

وقالت "الجوازات" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن شروط الاستفادة من هذه الخدمة تتضمن ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، ألا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، إضافة إلى أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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