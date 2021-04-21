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بعد 24 ساعة من مقتل والده.. نجل إدريس ديبي رئيساً لتشاد

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بعد 24 ساعة من مقتل والده.. نجل إدريس ديبي رئيساً لتشاد بعد 24 ساعة من مقتل والده.. نجل إدريس ديبي رئيساً لتشاد
ضابط في الجيش التشادي ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن

بعد 24 ساعة من مقتل والده.. نجل إدريس ديبي رئيساً لتشاد

أعلن ميثاق انتقالي، نُشِر الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للرئاسة التشادية، أن الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تأسس الثلاثاء، عقب وفاة والده إدريس ديبي، سيتولى مهام رئيس الجمهورية.

والجنرال محمد إدريس ديبي ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بالحرس الرئاسي.

كذلك فإن "محمد" البالغ من العمر 37 عاماً، سيكون "القائد الأعلى للقوات المسلحة" في تشاد، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وكان "محمد" قد عُيّن الثلاثاء بموجب مرسوم 14 جنرالاً آخرين قريبين جداً من والده الراحل في المجلس الانتقالي، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهراً حتى إجراء "انتخابات حرة وديمقراطية".

وأكد المجلس العسكري في تشاد، الأربعاء، مواصلته العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل الرئيس "ديبي".

وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي، إنه يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية، وشدد على أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وجدد المجلس الدعوة للحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد، والاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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