تسجيل 62 وفاة و 3509 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (3509) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (689,482) حالة.

• سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8308) حالات.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.06%)، مقارنة مع (14.05%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (24,956) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,502,520) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6005) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (644,486) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (36,688) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (227) حالة، فيما غادرت (265) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2090) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 59%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1487) في محافظة العاصمة عمّان.

- (579) في محافظة إربد، منها (127) في الرمثا.

- (342) في محافظة الزرقاء.

- (217) في محافظة المفرق.

- (175) في محافظة البلقاء.

- (148) في محافظة الكرك.

- (107) في محافظة مأدبا.

- (99) في محافظة عجلون.

- (98) في محافظة العقبة.

- (91) في محافظة جرش.

- (85) في محافظة الطفيلة.

- (81) في محافظة معان، منها (1) في البترا.