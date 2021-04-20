تسجيل 62 وفاة و 3509 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (3509) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (689,482) حالة.
• سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8308) حالات.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.06%)، مقارنة مع (14.05%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (24,956) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,502,520) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6005) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (644,486) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (36,688) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (227) حالة، فيما غادرت (265) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2090) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 59%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1487) في محافظة العاصمة عمّان.
- (579) في محافظة إربد، منها (127) في الرمثا.
- (342) في محافظة الزرقاء.
- (217) في محافظة المفرق.
- (175) في محافظة البلقاء.
- (148) في محافظة الكرك.
- (107) في محافظة مأدبا.
- (99) في محافظة عجلون.
- (98) في محافظة العقبة.
- (91) في محافظة جرش.
- (85) في محافظة الطفيلة.
- (81) في محافظة معان، منها (1) في البترا.