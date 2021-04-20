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أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة "واحة خضراء"

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أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة "واحة خضراء" أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة "واحة خضراء"
بمشاركة مواطنين ومتطوعين ويستفيد من خدماتها 650 ألف شخص

أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة

تواصل أمانة منطقة الجوف تحقيق أهداف مبادرة "الجوف واحة خضراء" ، في موسمها الرابع بزراعة 800 شجرة في الجزيرة الوسطية على طريق الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بمدينة سكاكا.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أن الأمانة ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل تسعى في خطتها لتشجير كامل الطريق البالغ طوله 23 كيلو مترًا، بالإضافة إلى مواقع عدة مختلفة بمنطقة الجوف، بمشاركة فئات مختلفة من المواطنين والمتطوعين.

يُذكر أن مبادرة "الجوف واحة خضراء" التي أطلقها الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف قبل عامين تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف بحلول العام 2030م، بمشاركة عديد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ليستفيد من خدماتها أكثر 650 ألف شخص بالمنطقة، وقد حصدت المبادرة في عامها الأول الميدالية الذهبية في البرامج والمبادرات المجتمعية على مستوى الوطن العربي ضمن فعاليات جوائز التميز الحكومي والمؤسسي التي أقيمت في نهاية العام 2019م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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