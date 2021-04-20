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استشاريون: تجاوز إصابات "كورونا" الـ 1000 "مقلق جدًا" وقريبون من مرحلة "الخطر"

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استشاريون: تجاوز إصابات "كورونا" الـ 1000 "مقلق جدًا" وقريبون من مرحلة "الخطر" استشاريون: تجاوز إصابات "كورونا" الـ 1000 "مقلق جدًا" وقريبون من مرحلة "الخطر"
قالوا: نتمنى فرض إجراءات شديدة حتى نحقق رغباتنا بالسفر بعد العيد

استشاريون: تجاوز إصابات

بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حذر استشاريو أمراض معدية من أن ارتفاع إصابات اليوم وتخطيها حاجز الـ 1000 إصابة أمر "مقلق جدًا ونحن قريبون من مرحلة الخطر"!

بداية أرجع استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود، الدكتور ناصر توفيق، ارتفاع الإصابات في #المملكة، إلى قلة الوعي المجتمعي، وقال في تصريحات لقناة "": "نحن قريبون من مرحلة الخطر"، مضيفًا: "نحذر من أن الرقم إذا زاد على 1500 حالة؛ هناك سيكون الخطر".

وناشد الجميع "الإقبال على التطعيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ حتى يتسنى لنا تحقيق رغباتنا بالسفر بعد العيد"، مشيرًا إلى أن أخذ اللقاح سيمنع من تحور الفيروس وانتشاره.

من جهة أخرى، قال الدكتور علي الشهري، استشاري أمراض معدية، إن ارتفاع إصابات اليوم وتخطيها حاجز الـ 1000 أمر مقلق ومخيف جدًا، متمنيًا فرض إجراءات شديدة في المملكة، موضحًا أن السيطرة على المنحنى في بداياته أفضل من التأخر، فيرتفع أكثر من ذلك!

وشدد على المراهنة على وعي المواطن والمقيم في الحد من انتشار الفيروس، مشددًا على أهمية التهوية الجيدة في المنازل وأماكن التجمعات، موضحًا أن التهوية الجيدة تقلل كثيرًا من مخاطر انتقال العدوى.

فيما اعتبر الدكتور وائل باجهموم، استشاري أمراض معدية، أن ارتفاع الإصابات وتخطيها حاجز الـ 1000 أمر غير مطمئن، لافتًا إلى أن "وصولنا لهذه المرحلة يسهل انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع! وطالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمبادرة إلى أخذ اللقاح، فهو الوسيلة القوية والسريعة للعودة للحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 407010 حالة، مفيدة بأنه تم تسجيل 940 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 390,538 حالة ولله الحمد، مشيرة إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6846 حالة وفاة، فيما كشفت عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 9626، والحرجة 1105 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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