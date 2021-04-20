رصد آثار جانبية وصلت حد التجلط لدى عدد من متلقي اللقاح في الأردن

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جي بي سي نيوز :- تحدث أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، السبت، عن رصد آثار جانبية وصلت إلى حد التجلطات لأشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن، دون أن يحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو نوع اللقاح الذي تلقوه.

وعندما سئل البلبيسي عن وجود آثار جانبية وصلت إلى حد التجلط لدى متلقي اللقاح في الأردن، قال: "هناك رصد للحالات وهذه الحالات نعم تم رصدها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والداوء بشكل دقيق".

"نحن نعلم أن الآثار الجانبية قد تكون بسيطة وقد تكون شديدة"، وفق البلبيسي الذي قال "لا توجد في الأردن حالات وفاة نتيجة المطعوم" ، وفقا لـ "المملكة".

موجة ثالثة؟

وأشار البلبيسي إلى استعداد الأردن لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد من المتوقع أن يتأثر بها، لافتا النظر إلى إمكانية تجنبها عبر تلقي اللقاح والاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

وقال البلبيسي ، إن دولا إقليمية ودولية "تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس ... متوقعا الموجة الثالثة بسبب المتحورات التي تضرب في مختلف أنحاء العالم والمتحور البريطاني السائد حاليا".

"متوقع أن تكون هناك موجة ثالثة، يمكن تجنبها بالتطعيم، والاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية"، وفق البلبيسي.

وقال: "نحن نستعد للموجة الثالثة من خلال زيادة عدد الأسرّة وتدريب الأطباء"، ويأمل أن تمر بـ "أقل الخسائر".

وتحدث عن "أكثر من 4600 سرير إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي"، مشيرا إلى "تدريب أطباء على العناية الحثيثة ورفع قدرة المستشفيات الميدانية".

وأشار إلى أن عدد المسجلين على المنصة التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح بلغ 1.267428 مليون.

وقال إن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 571445 شخصا، فيما حصل 125105 شخصا على الجرعة الثانية.

ولفت النظر إلى وجود 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة حاليا.