بمشاركة الأخضر السعودي .. غدًا قرعة أولمبياد طوكيو

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تُجرى غدًا الأربعاء قُرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بمشاركة المنتخب السعودي.

ويضم التصنيف الأول منتخبات: اليابان والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية، فيما دخلت إسبانيا والمكسيك وألمانيا وهندوراس ضمن التصنيف الثاني.

وإضافة إلى مصر تأتي منتخبات نيوزيلندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا في التصنيف الثالث، بينما تظهر فرق أستراليا وفرنسا ورومانيا إلى جوار السعودية في التصنيف الرابع.

وتأهل الأخضر الأولمبي بعد أن حل وصيفًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، رفقة منتخبي كوريا الجنوبية المتوج باللقب وأستراليا التي نالت المركز الثالث.