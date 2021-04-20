أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة الأخضر السعودي .. غدًا قرعة أولمبياد طوكيو

Print
بمشاركة الأخضر السعودي .. غدًا قرعة أولمبياد طوكيو بمشاركة الأخضر السعودي .. غدًا قرعة أولمبياد طوكيو

بمشاركة الأخضر السعودي .. غدًا قرعة أولمبياد طوكيو

تُجرى غدًا الأربعاء قُرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بمشاركة السعودي.
ويضم التصنيف الأول منتخبات: اليابان والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية، فيما دخلت إسبانيا والمكسيك وألمانيا وهندوراس ضمن التصنيف الثاني.
وإضافة إلى تأتي منتخبات نيوزيلندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا في التصنيف الثالث، بينما تظهر فرق أستراليا وفرنسا ورومانيا إلى جوار في التصنيف الرابع.
وتأهل الأخضر الأولمبي بعد أن حل وصيفًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، رفقة منتخبي كوريا الجنوبية المتوج باللقب وأستراليا التي نالت المركز الثالث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية