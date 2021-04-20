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أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر "معين الرقمية"

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أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر "معين الرقمية" أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر "معين الرقمية"
تهدف لتقليص أمَد التقاضي والتحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها

أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمة تبادل المذكرات عبر

مكّنت خدمة تبادل المذكرات عبر "منصة معين" الرقمية التي أُطلِقت بتاريخ 3/ 8/ 1441هـ، من خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد؛ وذلك نحو تحقيق الخدمة الأمثل في استخدام الخدمات الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الأطراف في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة معين الرقمية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعوى برسائل نصية؛ وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة؛ لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على أطراف الدعوى وممثليهم.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق ما رسمته استراتيجية ديوان المظالم لتقليص أمَد التقاضي، والتحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدّمها للمستفيدين؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة والجودة العالية.

منصة معين الرقمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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