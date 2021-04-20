تركيا.. حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

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وصل إجمالي الحالات المصابة إلى مستوى 4384624 حالة

رصدت السلطات الصحية التركية، الاثنين، حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"؛ حيث بلغ هذا العدد 346 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61028، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4384624.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802، وفي 19 أبريل 55149.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 346 وفاة جديدة ناجمة عن المرض؛ مما يعتبر عددًا قياسيًّا جديدًا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36613 شخصًا.

وتشهد تركيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لحصيلة ضحايا الجائحة؛ حيث وصل هذا المؤشر يوم 17 أبريل إلى 288 وفاة، وفي 18 أبريل إلى 318، وفي 19 أبريل 341؛ مما يعتبر حصيلة قياسية سابقة.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 55592 مريضًا؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3792129 شخصًا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقًا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميًّا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادًا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 13 أبريل، تشديد الإجراءات الاحترازية، وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

تركيا فيروس كورونا الجديد