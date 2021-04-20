تعليق ناري من "الفيفا" عن "السوبر الأوروبي": "الأندية المنشقة" ستتحمل العواقب

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رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعاً اليوم.. ويؤكد: سأفعل كل ما بوسعي لمنعها

في تعليق ناري، وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جاني إنفانتينو، الثلاثاء، تهديداً صريحاً إلى الأندية الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وأكد رئيس "الفيفا"، أنه سيتعين على الأندية "المنشقة" الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي "تحمّل عواقب قرارتها" من جراء هذا الانفصال.

وشدد إنفانتينو على أن "الفيفا يعارض من دون أدنى شك هذا المشروع، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، قد أعلنت إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

ودافع فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي أثار إعلانه ضجة هائلة، عن البطولة، كاشفاً عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل، والتي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأساً على عقب.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو "إنقاذ كرة القدم".

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: "نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيئ للغاية الذي تمر به كرة القدم".

وبيّن أن "الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم".

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم.

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

ومن جهة أخرى يستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي هيئات كرة القدم في إنجلترا بعد إعلان 12 من أغنى الأندية في أوروبا عن خطط مثيرة للجدل لإقامة دوري سوبر أوروبي.



وسيضم الاجتماع أعضاء من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) والدوري الممتاز، بالإضافة إلى ممثلين عن جماهير المشجعين، وفقاً لصحيفة "إندبنت" البريطانية.

ويواجه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام، أو ما يسمى بـ "الستة الكبار" Big Six في الدوري الإنجليزي الممتاز، رد فعل عنيف من رابطة الدوري واتحاد كرة القدم والحكومة والنقاد واللاعبين، بعد كشفهم عن خطط الانضمام لدوري السوبر الأوروبي الجديد، كأعضاء مؤسسين.

وكان دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وهو رئيس اتحاد كرة القدم، من بين أولئك الذين أعربوا عن استيائهم من "الضرر" الذي ستلحقه خطة "السوبر الأوروبي" باللعبة الشعبية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "مرعوب" من التداعيات التي ستطال الأندية في جميع أنحاء البلاد، والتي لديها "مكان فريد" في قلب مجتمعاتها.

ووعد جونسون الجماهير بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت هناك احتجاجات خارج الملاعب في إنجلترا، أمس الاثنين، ضد المخطط الذي قدمه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام إلى جانب ستة أندية أخرى إسبانية وإيطالية رائدة.

وتجمع مشجعو كل من ليفربول ولييدز خارج ملعب Elland Road قبل المواجهة بينهما، فيما حلقت طائرة وعليها لافتة كتب عليها "قل لا لدوري السوبر الأوروبي".

وقد دان الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي مقترح "دوري السوبر" بشدة، بينما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اللاعبين الذين سيشاركون في ذلك الدوري، من إمكانية منعهم من تمثيل بلادهم في كأس العالم واليورو.

كما دعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأندية الـ 14 الأخرى إلى اجتماع طارئ صباح الثلاثاء، ولم تتم دعوة ما يسمى "الستة الكبار".

