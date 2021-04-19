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إغلاق 3 مباسط غير ملتزمة بالاشتراطات في سوق الخضار والفواكه بـ"الكعكية"

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إغلاق 3 مباسط غير ملتزمة بالاشتراطات في سوق الخضار والفواكه بـ"الكعكية" إغلاق 3 مباسط غير ملتزمة بالاشتراطات في سوق الخضار والفواكه بـ"الكعكية"
أمانة العاصمة المقدسة تراقب "الجائلين" وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

إغلاق 3 مباسط غير ملتزمة بالاشتراطات في سوق الخضار والفواكه بـ

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية جولاتها الرقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية، وذلك ضمن مبادرة "امتثالك أمانة" التي تستهدف المنشـآت والأسواق التجارية للتقيد بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الجولات بسوق الخضار والفواكه المركزي عن إغلاق 3 مباسط غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ومن جانب آخر كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية بعددٍ من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

ونتج عن الجولات مصادرة وإتلاف 50 كيلو جرامًا من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 70 كيلو جرامًا من العجين لسوء التحضير، إضافةً إلى ضبط وإتلاف أدوات طبخ غير صالحة للاستخدام، كما تمكّنت الفِرق الرقابية في البلدية من ضبط الباعة الجائلين لبيع ماء زمزم، ومصادرة 40 جالونًا نظرًا لتعرضها لأشعة الشمس، وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار جولاتها الميدانية وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين المخالفين وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، والحرص على مكافحة الظواهر السلبية والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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