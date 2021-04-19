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مدرب النصر : إصابات "كورونا" خطرة وعلينا إيجاد حلول وتعويض غياب اللاعبين

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مدرب النصر : إصابات "كورونا" خطرة وعلينا إيجاد حلول وتعويض غياب اللاعبين مدرب النصر : إصابات "كورونا" خطرة وعلينا إيجاد حلول وتعويض غياب اللاعبين
قبل موقعة فولاد الإيراني المصيرية في دوري أبطال آسيا

مدرب النصر : إصابات

أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مانو مينيز، امتعاضه من تعرض عددٍ من لاعبي فريقه للإصابة بكورونا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فولاد الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث قال : "إصابات كورونا خطرة، وعلينا إيجاد حلول وبدائل لها، وتعويض غياب اللاعبين بسببها".

وزاد :"ما يقلقني الأثر النفسي بين اللاعبين بسبب خوفهم من ".
وعن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره الإيراني أجاب المدرب البرازيلي: "نحن دائمًا نحضر أنفسنا للمباراة بطريقتين مختلفتين، ولاعبونا يحتاجون إلى الوقت للتعرف على هذه التكتيكيات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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