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"الشؤون الإسلامية" تنظم البرنامج العلمي الرمضاني الأول لأئمة المساجد

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"الشؤون الإسلامية" تنظم البرنامج العلمي الرمضاني الأول لأئمة المساجد "الشؤون الإسلامية" تنظم البرنامج العلمي الرمضاني الأول لأئمة المساجد
يستهدف 20 ألف إمام بجميع مناطق المملكة ينطلق اليوم.. ويُختتم بعد غد

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، البرنامج العلمي الرمضاني الأول لأئمة المساجد بعموم مناطق المملكة عبر تطبيق "زوم"، الذي ينطلق اليوم ويختتم يوم التاسع من شهر رمضان، بمحاضرات وكلمات يقدمها نخبة من الدعاة.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي، أن البرنامج برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويستهدف (20000) إمام مسجد بجميع مناطق المملكة، في إطار برامج المعهد التدريبية لمنسوبي المساجد بعموم مناطق المملكة.

وبيّن "كاملي" أن البرنامج عبر محاوره يهدف إلى بيان فضل الصيام وأحكامه وبيان مبطلاته، وبيان أحكام صلاة التراويح وشرح بعض معاني دعاء القنوت، كما يتطرق البرنامج إلى أحكام زكاة الفطر مقدارها مصارفها ووقتها، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتطوير منسوبي المساجد وإكسابهم المهارات التي تعينهم على مهامهم لتوعية وإرشاد المصلين، كما يأتي لترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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