الجهات الأمنية في جازان وعسير تطيح بمواطنَيْن و3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة

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ضبطت بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتَيْ جازان وعسير خمسة مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم مواطنان، وثلاثة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (5) مركبات. وقد اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات الأمنية المساندة؛ لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على رقمَيْ الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض.