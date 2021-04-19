أمير تبوك يحثُّ مواطني المنطقة على التبرع من خلال منصة "إحسان"

★ ★ ★ ★ ★

خلال لقاء أسبوعي ضمَّ رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحَّب أمير المنطقة بالجميع، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني.

وقال: "تجلى ذلك من خلال إطلاق وتدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري (منصة إحسان) لدعم العطاء الخيري بالسعودية، ودورها في عملية إيصال وتقديم التبرعات في مختلف مجالات الخير بطريقة سريعة، وموثوقية عالية".

وفي ختام الاستقبال حثَّ أمير منطقة تبوك الجميع في المنطقة والجمعيات الخيرية المساهمة على التبرع من خلال هذه المنصة الوطنية؛ لتخدم أعمالها الخيرية، بما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الجهود الموفَّقة.

وسأل اللهَ سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة- أعزها الله-.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير تبوك.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني.