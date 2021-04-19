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أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات

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أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات
غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت 53372 جولة رقابية

أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات

شدد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها خلال شهر رمضان؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة المنطقة، قد قامت خلال الأيام الماضية بـ(53372) جولة رقابية نفّذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة؛ ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (15652) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وأغلقت (298) منشأة.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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