أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

Print
الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا
أكدت ارتفاع عدد الإصابات للأسبوع الـ8 على التوالي

الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

مدّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في العالم بسبب جائحة المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مُحذّرة من ارتفاع مستمر لمعدل الإصابات للأسبوع الثامن على التوالي.

وقالت لجنة الطوارئ في المنظمة، عبر بيان: إن المدير العام، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، "قرر أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل حالة طارئة في مجال الصحة العامة، ولها أهمية دولية، واتفق مع إرشادات اللجنة".

وأشار خبراء المنظمة إلى أن جائحة فيروس كورونا "تُواصل التأثير سلبًا على صحة سكان العالم"؛ مشددين على أن "مخاطر انتشار المرض على نطاق دولي" وانعكاساته على عمليات النقل الدولية، تتطلب "ردًّا عالميًّا منسقًا".

وفي غضون ذلك، شدد المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف، على أن "عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع للأسبوع الثامن على التوالي؛ حيث تم تلقي معلومات حول 5.2 ملايين حالة جديدة" تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

كما أردف تيدروس أن مستوى الوفيات الناجمة عن المرض، قيد الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، وتجاوزت حصيلة ضحايا الجائحة حتى الآن 3 ملايين شخص.

وأعرب تيدروس مع ذلك، عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 عامًا و59 عامًا؛ مما يمكن أن يكون مرتبطًا بالسلالات الأكثر انتقالًا.

وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة؛ بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوفىً في 3 أشهر فقط.

منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان