"أمانة مكة" تتجه إلى عملية "إخصاء" الكلاب الضالة للحد من تكاثرها

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"الإصحاح البيئي" دعت المراكز البيطرية للمشاركة خلال 15 يومًا

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة الخدمات- مبادرة مجتمعية تطوعية، تهدف إلى العناية بالكلاب الضالة والاستعانة بالطب البيطري للحد من عملية تكاثرها، من خلال برنامج "CNSR" (الجمع والتطعيم- الإخصاء- التعقيم- الإطلاق).

وتفصيلًا، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الأمانة على العناية بالحيوانات الضالة؛ وفق الضوابط المقررة، مع مراعاة أولوية سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشار تلك الحيوانات.

ودعت الإدارة العامة للإصحاح البيئي، العيادات والمراكز البيطرية المتخصصة، للمشاركة وتقديم خدماتها خلال مدة أقصاها (15) يومًا؛ وذلك للحفاظ على بيئة آمنة وسليمة.

أمانة العاصمة المقدسة