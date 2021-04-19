أمانة العاصمة المقدسة تغلق موقعين داخل سوق شعبي ببئر الغنم

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صادرت وأتلفت 500 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، موقعين في سوق شعبي بمنطقة بئر الغنم بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، قامت الأمانة بمصادرة وإتلاف 500 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تم ضبطها بموقعين في سوق شعبي بمنطقة بئر الغنم، وتم إغلاق الموقعين فورًا

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفِرَق الميدانية التابعة لوكالة البلديات، ممثلة في ‎بلدية العمرة الفرعية.

أمانة العاصمة المقدسة