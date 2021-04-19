رئاسة الحرمين: أكثر من 70 فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام

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لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه لأداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر

تجنّد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من زوار وعمار؛ ليتحقق لهم أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.. أوضح ذلك مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري.

وبيّن أن الإدارة تكثف جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته؛ وذلك ضمن الأعمال التي تشرف عليها الإدارة، وأن التعقيم يكون على مدار الساعة باستخدام أكثر من (10000 لتر) من المعقمات لتعقيم كافة جنبات البيت العتيق لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، كما تم تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام.. كما تم توزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، كما تم تركيب (70) كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف السويهري أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري التي تقدّمها الرئاسة؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام