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"تنمية البديع" بالأفلاج تطلق مقهاة "رمضان زمان"

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"تنمية البديع" بالأفلاج تطلق مقهاة "رمضان زمان" "تنمية البديع" بالأفلاج تطلق مقهاة "رمضان زمان"
لمعرفة كيف كان يعيش الأجداد الشهر الكريم

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع، برنامجها مقهاة "رمضان زمان"؛ لتسليط الضوء على "كيف كان يعيش الآباء والأجداد رمضان، وكيف كانوا يستقبلونه ويعيشون روحانيته بالبساطة".

يأتي ذلك، من خلال حلقات تستضيف فيها شخصية عاصرت رمضان في الزمن الماضي.

تُبث الحلقات، الاثنين من كل أسبوع، طوال شهر رمضان المبارك، عبر قناة اللجنة على "يوتيوب" وحسابها الرسمي على "تويتر"؛ بهدف تعريف الأجيال الحاضرة بما كان يعيشه آباؤهم وصعوبة حياة الماضي.

وتقارن ذلك برغد العيش الذي نعيشه الآن، والرفاهية في هذه الدولة المباركة التي تولي المواطن اهتمامًا في شتى جوانب الحياة المختلفة.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية البديع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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