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"اليامي" يثمّن دعم خادم الحرمين وولي عهده لمنصة "إحسان"

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"اليامي" يثمّن دعم خادم الحرمين وولي عهده لمنصة "إحسان" "اليامي" يثمّن دعم خادم الحرمين وولي عهده لمنصة "إحسان"

ثمّن رئيس مجلس جمعية "إحسان" للخدمات القانونية، الدكتور هادي بن علي اليامي، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

وقال: إنهما يضربان أروع الأمثلة في الإحسان والعمل الخيري، من خلال تبرعهما الكريم والسخي إلى منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري، التي تُبرز رعاية القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي والتقني في مجال العمل الخيري.

وأضاف أن هذه المنصة الرقمية، تأتي امتدادًا لاهتمام خادم الحرمين وولي العهد -حفظهما الله- بكل ما يخدم الوطن وسرعة تلبية احتياجات أبنائه من خلال جهود تُبلور العمل الإلكتروني والتقني الآمن والسريع للوصول للمحتاجين بكل ثقة ومسؤولية.

ونوّه بالجهود المبذولة والخطط المستقبلية للقيادة الرشيدة الرامية لدعم القطاع غير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به، ليحقق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة من خدماته.

وأعرب عن تقديره للقائمين على منصة "إحسان"، التي طوّرتها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بهدف دعم وتنظيم العطاء الخيري في المملكة، عبر قاعدة إلكترونية بمعايير تقنية وفنية عالية.

وأكد "اليامي" أن الجمعية وما تملك من كوادر وطنية مؤهلة في الجوانب القانونية؛ ستكون ذراعًا رديفًا لكل ما من شأنه دعم القطاع غير الربحي ونهوضه والارتقاء بالعمل الإنساني والتطوعي في المملكة.

رئيس مجلس جمعية إحسان الدكتور هادي بن علي اليامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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