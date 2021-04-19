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مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

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"الزهراني" وثّق لحظات تساقط الثلوج وهطول الأمطار على المحافظة

مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

شهدت محافظة المندق بالباحة، عصر اليوم الاثنين، تساقط كميات كبيرة من البرَد؛ مما حوّل جبالها إلى رقعة بيضاء تسحر العيون وتسر الناظرين.

ووثّق "سعيد الزهراني" الأمطار التي هطلت عصر اليوم على محافظة المندق بالباحة؛ بالتحديد قرى بلخزمر؛ حيث تساقط البرَد تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وخص "الزهراني" صحيفة "سبق" بصور ومقاطع للأمطار التي هطلت على المحافظة واجتذبت المواطنين قبيل وقت الإفطار.

مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

الباحة محافظة المندق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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