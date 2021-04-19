أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

500 يتيم ويتيمة من "أيتام جدة" يستفيدون من مبادرة كشف الأسنان

Print
بالشراكة مع جمعية "ابتسم".. وتستمر طيلة شهر رمضان الكريم

500 يتيم ويتيمة من

تنفذ جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة "مصباح يتيم"، التي تهتم بتقديم خدمات نوعية للأيتام، سواء كانت معيشية أو منزلية أو تعليمية، وانطلقت الحملة في غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد ناقرو، أن الحملة تَضَمّنت مبادرة الكشف على صحة أسنان الأيتام؛ وذلك بالشراكة مع جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية والخيرية.

وأشار إلى أن المبادرة استفاد منها 500 يتيم ويتيمة من أيتام جدة، وقدمت الرعاية الكاملة لأسنانهم؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالشراكة مع جمعية "ابتسم"، وما حققته من دور ملموس في خدمة الأيتام، وأن هذه الشراكة ما هي إلا صورة من صور التكامل بين الجهات في إطار خدمة مستفيديها.

الجدير بالذكر أن حملة "مصباح يتيم" لا تزال مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام؛ لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.

جمعية أيتام جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان