أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة

Print
مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة
أكدت الوزارة أهمية المبادرة وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية

مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري؛ وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام؛ حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15/ 01/ 1443هـ الموافق 23/ 08/ 2021م، ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: (mc.gov.sa).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان