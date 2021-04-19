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"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الآلاف يودعون موسم الشتاء بالتزلج على الثلج في ملابس السباحة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 19 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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