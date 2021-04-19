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"سناب" وزارة الداخلية "ترند أول" على مدى يومَيْن

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"سناب" وزارة الداخلية "ترند أول" على مدى يومَيْن "سناب" وزارة الداخلية "ترند أول" على مدى يومَيْن
تنوُّع في الطرح.. ومتابعته للأحداث نالت الاستحسان

لليوم الثاني على التوالي يحتل سناب وزارة الداخلية الترند الأول من حيث الأكثر مشاهَدة.

وتمكَّن حساب وزارة الداخلية من جذب متابعات مليونية بتقديم مواد رائعة ومتنوعة، نالت استحسان متابعيه جميعهم؛ فتارة يقدم موادَّ مرئية، وأخرى مقروءة، مع شرح طرق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين.

ونجح سناب وزارة الداخلية خلال أزمة كورونا في نشر تحذيرات الوقاية من الفيروس، وإبراز جهود رجال الأمن في تطبيق قرار حظر التجول، كما أبرز مؤخرًا صورًا لشوارع خالية ومحال مغلقة أثناء تطبيق قرار حظر التجول.

يُذكر أن وزارة الداخلية دشنت سنابها في شهر جمادى الآخرة من عام 1441 هـ. وتنوَّع السناب في طرح مواضيع تخص فعاليات قطاعات وزارة الداخلية، وجهود رجال تلك القطاعات في تنفيذ مهامهم الميدانية. وكانت أول مادة نشرها الحساب هي حفل تكريم متقاعدي منسوبي الوزارة برعاية وزير الداخلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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