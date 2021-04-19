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"الشبانات": تخصيص جائزة ثقافية للنشر إثبات لأهمية الناشر في صناعة الثقافة

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"الشبانات": تخصيص جائزة ثقافية للنشر إثبات لأهمية الناشر في صناعة الثقافة "الشبانات": تخصيص جائزة ثقافية للنشر إثبات لأهمية الناشر في صناعة الثقافة
قال إنها تُعدُّ جزءًا مهمًّا من عملية إنتاج المعرفة وإبرازها

أشاد عبدالعزيز الشبانات، رئيس الأعمال السابق لجمعية الناشرين السعوديين، بمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي أطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالإنجازات الثقافية ، وأكد أهمية مواكبة هذه المبادرة لرؤية السعودية 2030 في التنمية الثقافية، التي تعد صورة حية وحقيقية لنقل الواقع الثقافي المبهر الذي نعيشه إلى العالم من حولنا.

وعن تخصيص جائزة للنشر ضمن جوائز المبادرة قال الشبانات: "إن عملية النشر تعد جزءًا مهمًّا من عملية إنتاج المعرفة ونشرها وإبرازها. ودعم هذا المجال بإحدى جوائز المبادرة انعكس إيجابيًّا على مثقفينا وعلمائنا، وعلى المنتج الثقافي السعودي". مضيفًا: "الناشر عليه مهمة كبيرة في حُسن اختيار المحتوى ودعمه وإنتاجه؛ إذ يقابل التميز في المحتوى إبداع في الإخراج والطباعة والتسويق. ولا شك أن تجويد المنتج يسهم في التسويق له. وكل هذه الجهود تحتاج إلى الرعاية والدعم والتحفيز من خلال الجوائز كما فعّلت المبادرة".

ودعا الشبانات الجهات المعنية بالشأن الثقافي والمعرفي إلى الالتفات لمصادر الإنتاج الثقافي ودعمها؛ باعتبارها الواجهة الحقيقية للثقافة السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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