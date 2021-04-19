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"بخاري" يبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا مبادرتَيْ الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

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"بخاري" يبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا مبادرتَيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر "بخاري" يبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا مبادرتَيْ الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
رأتهما خطوة إيجابية من ‫المملكة لأهمية مكافحة آثار ‫التغيُّر المناخي

بحث وليد بن عبدالله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا رولا دشتي مبادرتَي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

دشتي خلال مأدبة إفطار أقامها على شرفها سعادة السفير بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم نقلت تهانيها إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، على مبادرته الخضراء لمكافحة انبعاثات الكربون عن طريق زراعة 50 مليار ‫شجرة في المنطقة ‫العربية.

ورأت دشتي أن هذه خطوة إيجابية من ‫المملكة العربية السعودية المدركة لأهمية مكافحة آثار ‫التغيُّر المناخي، وتستحق كل التحية والدعم.

من جهته، أكد بخاري حرص السعودية وقيادتها على مواكبة الجهود الدولية والإقليمية، خاصة الأممية؛ لتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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