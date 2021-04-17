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الهيئة الملكية لمدينة الرياض: رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض

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الهيئة الملكية لمدينة الرياض: رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض الهيئة الملكية لمدينة الرياض: رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض
السماح بتخطيطها وتطويرها والتصرف بها بيعًا وشراءً

الهيئة الملكية لمدينة الرياض: رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من أراضي شمال الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض صدور قرار، يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء، وإيصال الخدمات كافة لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية العاصمة، وتأهيلها لاستيعاب ضِعف عدد السكان بحلول 2030. ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

‏‎وتضمَّن القرار العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية، ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية، بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية، والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.

‏‎وقد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها، بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

‏‎ كما تم تأسيس مركز اتصال موحَّد، يعمل بإشراف من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واللجنة المختصة بالنظر في إيقاف الأراضي في مدينة الرياض؛ لفتح المجال للتواصل مع الجمهور، والرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص، من خلال الرقم 8001240800. ويعمل المركز خلال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الـ10 صباحًا إلى الساعة الـ4 عصرًا، ومن الساعة الـ8 مساءً إلى الساعة الـ1 صباحًا. وسيواصل المركز العمل بعد شهر رمضان من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ8 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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