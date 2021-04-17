"صحة عسير": أكثر من 22 ألف مستفيد من "برنامج الزواج الصحي" في 2020

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قالت "صحة عسير" إن عدد المستفيدين من برنامج الزواج الصحي لعام 2020 بلغ 22500 مستفيد.

وبيّنت أن أهمية البرنامج تكمن في رفع الوعي مجتمعيًا بأهمية إجراء الفحص المقرر قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والحد من انتشارها، وتعزيز أهمية التوافق بين الزوجين بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء - بإذن الله-.

وأشارت "صحة المنطقة" إلى أنه من أهم أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج: الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المنشآت الصحية وبنوك الدم.صحة عسير برنامج الزواج الصحي