أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المسابقات تعدل مواعيد مباراتي (التعاون والفتح) و(القادسية والفيصلي)

Print
المسابقات تعدل مواعيد مباراتي (التعاون والفتح) و(القادسية والفيصلي) المسابقات تعدل مواعيد مباراتي (التعاون والفتح) و(القادسية والفيصلي)
لتأهل التعاون والفيصلي للمباراة النهائية لكأس الملك

المسابقات تعدل مواعيد مباراتي (التعاون والفتح) و(القادسية والفيصلي)

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث قررت اللجنة تعديل مواجهتي (التعاون والفتح) ، (القادسية والفيصلي ) ضمن مباريات الجولة (28) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة (التعاون والفتح) يوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 10 مساءً. فيما سيُقام لقاء (القادسية والفيصلي) يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر الساعة 9.35 مساءً.

وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قد عقدت اجتماعًا تنسيقًا مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية الأربعة بهذا الشأن.الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة