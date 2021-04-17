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بالصور.. الأمطار تلطِّف أجواء الشملي وسط تساقُط حبات البَرَد

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من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

بالصور.. الأمطار تلطِّف أجواء الشملي وسط تساقُط حبات البَرَد

شهدت محافظة الشملي بمنطقة حائل اليوم السبت هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البَرَد.

وشملت المناطق التي هطلت عليها الأمطار بالمحافظة (مركز موزرة، وبئر الرفدي).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا لمنطقة حائل بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبه (الحائط - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل- موقق). وتنتهي الحالة الساعة الـ11:55 مساء.

بالصور.. الأمطار تلطِّف أجواء الشملي وسط تساقُط حبات البَرَد

بالصور.. الأمطار تلطِّف أجواء الشملي وسط تساقُط حبات البَرَد

منطقة حائل هطول أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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