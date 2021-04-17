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سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية

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سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية
سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية

شهدت المدينة المنورة، وبعض محافظاتها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

شملت الأمطار العديد من القرى والمراكز وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ما زالت الفرصة مهيأة، بمشيئة الله تعالى، في الساعات المقبلة.

وأطلقت الأرصاد تنبيهًا عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على وادي الفرع، وأمطار رعدية على "العيص والعلا وينبع وبدر".

وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة، خلال هذه الأيام.

ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.حالة الطقس الأرصاد أمطار المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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