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‬فنية التايكوندو تعتمد 14 بطولة للأندية

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‬فنية التايكوندو تعتمد 14 بطولة للأندية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة العميد الركن شداد العمري، الخطة المرفوعة من اللجنة الفنية بواقع (14) بطولة للأندية والمقرر أن تنطلق في 27 من شهر مايو المقبل، ويأتي ذلك تطبيقاً للاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بين اللاعبين.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران أن خطة تقليل البطولات جاءت تطبيقاً للتعليمات الوقائية المقررة من وزارة الصحة، وكذلك وزارة الرياضة للحد من التجمعات ورفع مستوى المنافسة بين الأندية تحقيقاً لأهداف استراتيجية دعم الأندية؛ حيث تقتصر المشاركة في تلك البطولات على الأندية الرسمية، وستكون هناك مرحلة أخرى لبطولات الهيئات والجنسيات وبطولات السيدات، داعياً جميع الأندية بالتقيد بالتعليمات المنصوصة في اللائحة التي سيعلن عنها قريباً والتي تتضمن عقوبات مشددة في حال مخالفتها.

‬فنية التايكوندو تعتمد 14 بطولة للأندية

‬فنية التايكوندو تعتمد 14 بطولة للأندية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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