حدث في مثل هذا اليوم قبل 66 عامًا.. تعيين الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض

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دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة الأمر الملكي

أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز، في مثل هذا اليوم 17 أبريل، من عام 1955، أمرًا ملكيًّا بتعيين الملك سلمان بن عبدالعزيز (الأمير آنذاك)، أميرًا لمنطقة الرياض.

ونص الأمر الملكي -وفقًا للصورة التي نشرها حساب دارة الملك عبدالعزيز- على أنه "نظرًا لتقديم الأمير نايف بن عبدالعزيز استقالته من إمارة الرياض، بسبب مرضه وحاجته للعلاج والراحة، وبموجب هذا الأمر؛ يعين الأمير سلمان بن عبدالعزيز أميرًا للرياض".

يُذكر أن الملك سلمان، ظل في إمارة منطقة الرياض، حتى ديسمبر 1960، حتى استقال من منصبه، ليصدر الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًّا بتعيينه أميرًا لمنطقة الرياض مرة أخرى في فبراير 1963.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز