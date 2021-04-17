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وزير الشؤون الخارجية القطري: 2022 بلا كورونا

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وزير الشؤون الخارجية القطري: كأس العالم 2022 بلا كورونا وزير الشؤون الخارجية القطري: 2022 بلا كورونا
"جياني" أكد..  النهائيات ستقام بحضور جماهيري كامل

وزير الشؤون الخارجية القطري: كأس العالم 2022 بلا كورونا

‬نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الشؤون الخارجية القطري قوله، السبت، إن بلاده مستعدة لاستضافة نهائيات لكرة القدم العام المقبل، وإنها تعقد محادثات مع موردي اللقاحات لتأمين حصول جميع الحاضرين على اللقاحات وتنظيم بطولة بلا كورونا.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الوزراء: "في الوقت الحالي هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خالٍ من المستجد".
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فبراير الماضي إن نهائيات كأس العالم ستقام بحضور جماهيري كامل في قطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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