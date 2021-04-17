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مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

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مطويات ومنشورات تثقيفية ومجسمات للشرح عن الأوضاع الصحيحة للإرضاع

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

ضمن الفعاليات الميدانية التي ينظمها مستشفى صامطة العام أقيمت فعالية توعوية للتثقيف الصحي بأهمية الرضاعة الطبيعية، في أحد المجمعات التجارية بالمحافظة مع التقيد التام والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشارت أخصائية التغذية وجدان مدخلي، إلى أهمية هذه الفعالية لتوعية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية للطفل وتحسين صحته ووقايته من الأمراض.

وأوضحت أخصائية التغذية خلود سهلي، أن هذه الفعالية تضمنت معرضاً يحتوي على عددٍ من المطويات والمنشورات التثقيفية ومجسمات للشرح عن الرضاعة الطبيعية والأوضاع الصحيحة لها والتغذية الصحيحة للطفل من عمر ستة أشهر.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم المشاركات فيها وتكريم الراعي الرسمي للفعالية الشيخ علي الحارثي؛ شكراً وعرفاناً لاستقباله هذه الفعالية في مجمعه التجاري.

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

مستشفى صامطة العام ينظم فعالية توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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