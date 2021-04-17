أخبار عاجلة

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا.. الانتهاء من إعطاء 41.5 مليون جرعة لقاح "كورونا" حتى الآن

Print
بريطانيا.. الانتهاء من إعطاء 41.5 مليون جرعة لقاح "كورونا" حتى الآن بريطانيا.. الانتهاء من إعطاء 41.5 مليون جرعة لقاح "كورونا" حتى الآن
توقعات باستغراق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 4 أشهر

بريطانيا.. الانتهاء من إعطاء 41.5 مليون جرعة لقاح

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 41.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وبحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 437 ألفاً و318 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل وفق "الألمانية"، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين أربعة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 17 أسبوعاً.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و472.

ومضى قرابة عام و11 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة