"دفن الميت" والمثير.. "الشمراني" لمنتقدي "ممنوع التجول": لماذا شاهدتم الرابعة؟!

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قال عن "القصبي": "من عيّن شي يستاهله".. النجاح مضاعف وكذلك تكون الإخفاقات

ردَّ الفنان والممثل الكوميدي الدكتور راشد الشمراني؛ على الانتقادات الحادة من الجمهور التي وجهها للمسلسل الرمضاني الكوميدي #ممنوع_التجول الذي يُعرض حالياً على قناة mbc، ‏بتساؤل قائلاً: "مَن قابلوا الحلقة الأولى بهذه الحدة! لماذا أصروا على مشاهدة الثانية والثالثة والرابعة إذا كان العمل بهذا السوء؟".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ على قناة روتانا خليجية: "يمكن كانت التوقعات حول المسلسل عالية"، واصفاً المشاهد بأنه صعب جداً، مشيراً إلى أن هذا العمل خلفيته الأساسية أزمة جائحة كورونا التي بدأت من مارس الماضي إلى اليوم.

وأردف: يمكن الحلقة الثانية من المسلسل عن "دفن الميت" بالنسبة للمشاهد لم يتفق وينسجم معها شعورياً ولم يستقبلها بشكل جيد رغم أنها فنياً لها وجهة نظر أخرى.

وعلق "الشمراني"؛ على المشهد المثير للجدل حول "القضية الفلسطينية" في ‫#مخرج7، قائلاً: "ليس رأيي الشخصي، بل رأي شخصية جبر الانتهازية الوصولية الذي يبيع أهله من أجل 50 ريالاً".

وأضاف: "الموضوع له جانب مهم يتعلق بالسب والشتيمة من بعض المحسوبين على القضية، فكانوا يوجهون السباب والشتائم للمملكة وشعبها عياناً بياناً بدليل أن المسؤول الحكومي الأول في فلسطين اعتذر للشعب السعودي، وشدّد على عدم شتيمة السعوديين".

واعتبر "الشمراني"؛ أن مسلسل ‏‫#طاش_ماطاش الذي توقف منذ أكثر من 10 سنوات لا يزال مهيمناً على الذائقة الكوميدية السعودية، وقال: "هذا دليل على أننا لم نقدم منذ توقفه ما يجعل الناس يتخلصون منه".

ونفى وجود أزمة في الدراما السعودية بدليل توالي وتتابع الأعمال الكثيرة حتى على مستوى سينما الشباب الذين يشاركون بأعمالهم في المهرجانات، وقال: "رغم ظروفنا، قادرون على صنع الدراما"، مشيراً إلى أن الدراما السعودية مازالت "اجتهادات شخصية"، وعلى وزارة الثقافة اليوم دور مهم في إعادة "مأسسة الفن" من خلال المعاهد والأكاديميات الفنية.

وعن تربع الفنان ناصر القصبي؛ على قمة الفن السعودي، رد "الشمراني": البدو يقولون "من عيّن شي يستاهله"، و‫ناصر القصبي من الناس الحرصاء جداً على شغلهم، ويهتم بجميع تفاصيل أعماله، ولأن مسؤوليته مضاعفة؛ يأتي النجاح مضاعفاً، وكذلك تكون الإخفاقات مضاعفة!