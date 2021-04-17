أخبار عاجلة

بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مفوضية حقوق الإنسان تقدم للعراق آلية عمل لحل مشكلة الاختفاء القسري

Print

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان زيدان خلف العطواني، تأكيده أن "المفوضية قامت بوضع دراسات وبحوث مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وتوصلت الى آلية عمل كبيرة قدمت كدراسة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي".

© AFP 2021 / SAFIN HAMED

وبحسب العطواني، تركز الآلية المقدمة على أهمية "إنشاء قاعدة تحتوي أسماء النازحين والمطلوبين للإرهاب والمحجوزين، فضلاً عن الانتهاء من ملف المقابر الجماعية، وأيضاً أسماء الذين في الخارج".

وبين عضو المفوضية أن آلية عمل الآلية ترتكز على قيام المواطن بتقديم "شكوى بموضوع ابنه أو ذويه تتم العودة لتلك القاعدة البيانية الشاملة، أما في حالة عدم وجوده ضمن هذه القاعدة فيكون بالفعل مفقودا ويشمل بتطبيق قانون ضحايا الإرهاب".

وأشار العطواني إلى أن المفوضية استقبلت نحو 8164 شكوى وادعاء بفقدان مواطنين عراقيين لأبنائهم وذويهم على مختلف الجهات حسب شكاوى المواطنين، لكن أكد أن "جميع ما جاء من المواطنين من شكاوى هي مجرد ادعاءات فقط".

وقال العطواني في حديثه: "المفوضية أعدت من ضمن إجراءاتها استمارة كاملة لهذا الشأن، بحيث أنها تقيّد كل ما يقوله المواطن والمشتكي من ناحية نوع القوة التي قامت بالاعتقال وشكالهم ومواصفاتهم ونوع العجلات وكل التفاصيل التي حدثت للاعتقال أو الاختطاف".

وأكد العطواني على أن "المفوضية تأخذ على عاتقها مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة التي يعتقد أن لديهم مطلوبين".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الأردن... البرلمان يرفض منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة

الأردن... البرلمان يرفض منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة

القوات العراقية تضبط مخلفات خطرة لـ"داعش" في منطقة استراتيجية غربي البلاد

القوات العراقية تضبط مخلفات خطرة لـ"داعش" في منطقة استراتيجية غربي البلاد

خبير: توجد جهات تقف وراء استهداف إقليم كردستان بدعم من أحزاب ودولة أجنبية وهذا هدفها

خبير: توجد جهات تقف وراء استهداف إقليم كردستان بدعم من أحزاب ودولة أجنبية وهذا هدفها

جريمة صباح السالم تهز الكويت... سبب صادم وراء الواقعة

جريمة صباح السالم تهز الكويت... سبب صادم وراء الواقعة