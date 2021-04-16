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قتيل وجريحان في طرابلس.. والسبب "حصص غذائية"

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قتيل وجريحان في طرابلس.. والسبب "حصص غذائية" قتيل وجريحان في طرابلس.. والسبب "حصص غذائية"

جي بي سي نيوز :- سقط قتيل وجريحان، مساء الثلاثاء، في منطقة الخناق بطرابلس في لبنان إثر اشتباكات وقعت بين عدد من الشبان على خلفية توزيع حصص غذائية في المنطقة من قبل إحدى الجمعيات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "الإشكال تطور إلى إطلاق نار، أدى إلى وفاة شاب متأثرا بجروحه بعدما نقل إلى مستشفى المظلوم، فيما سقط جريحان خلال إطلاق النار هما وقد نقلا إلى المستشفى للمعالجة".

وبعد الحادثة تم اقتحام مستودع المواد الغذائية وأخذ الحصص الغذائية من قبل المواطنين ، وفق "سكاي نيوز " .

وحضر عناصر الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن الداخلي إلى المكان وفتحوا تحقيقا في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف المتسبب بقتل الشاب في طرابلس.

أزمة متفاقمة

ويعيش لبنان انهيارا غير مسبوق على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتخوف كثيرون من انفجار اجتماعي قد يؤدي إلى أعمال عنف في الشارع، بينما تضاعفت أعمال السرقة والنشل والقتل بداية عام 2021، بحسب الدولية للمعلومات.

ووقعت إشكالات عدة في متاجر لبيع المواد الغذائية في الضاحية الجنوبية لبيروت والشمال، نتيجة تهافت المواطنين على شراء السلع المدعومة رسميا، كالزيت والسكر والأرز.

جي بي سي نيوز

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