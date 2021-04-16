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"تعليم عسير" يحصد جائزة الخط العربي على مستوى دول الخليج

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"تعليم عسير" يحصد جائزة الخط العربي على مستوى دول الخليج "تعليم عسير" يحصد جائزة الخط العربي على مستوى دول الخليج
"الجوني" هنأ الطالب الفائز وثمن جهود أسرته ومدرسته

حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب يزيد سعيد آل دايل، من ثانوية أبي تمام، على جائزة مكتب التربية للخط العربي على مستوى دول الخليج، والتي أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي الثقافي.

وتفصيلًا: هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الطالب الفائز، لقاء تحقيقه هذا الإنجاز، وثمن جهود أسرته ومدرسته لاسيما وأن الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز الإبداع والتميز وبث روح المنافسة ودعم وتنمية القدرات والمواهب لدى طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.تعليم عسير عسير وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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